В Ингушетии неизвестный украл 30 метров электрокабеля компании «Ингушнефть»

9 августа неустановленным лицом совершена кража изолированного трехжильного электрокабеля из бригады No3 ЦДНГ ОАО «РН» Ингушнефть», предназначенного для подключения сети к вагончику, находящегося во дворе неогороженной территории, говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма ущерба устанавливается. Проводится проверка.