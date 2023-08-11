Кража

В Ингушетии неизвестный украл 30 метров электрокабеля компании «Ингушнефть»

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Неизвестный украл 30 метров электрического кабеля предприятия «РН «Ингушнефть», сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

9 августа неустановленным лицом совершена кража изолированного трехжильного электрокабеля из бригады No3 ЦДНГ ОАО «РН» Ингушнефть», предназначенного для подключения сети к вагончику, находящегося во дворе неогороженной территории, говорится в сообщении.

Отмечается, что сумма ущерба устанавливается. Проводится проверка.

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