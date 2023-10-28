Криминал

В Ингушетии незаконно срубили 65 деревьев ценной породы

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Разыскиваются неизвестные, спилившие в сельском поселении Даттых Сунженского района 65 деревья ценной породы, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«26 октября на западной окраине предгорного села Даттых обнаружили 65 стволов деревьев различных пород: ясень, липа, бук», — рассказал собеседник.

По его словам, в действиях «чёрного лесоруба» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений).

Ранее сообщалось, министр Минприроды Саварбек Холохоев и инспекторы выехали на территорию Мужичинского участкового лесничества, где обнаружили кругляк ценной породы ясеня. Объем вырубки составляет примерно 70-80 кубических метров.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка.

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