В Ингушетии незаконно срубили 65 деревьев ценной породы

«26 октября на западной окраине предгорного села Даттых обнаружили 65 стволов деревьев различных пород: ясень, липа, бук», — рассказал собеседник.

По его словам, в действиях «чёрного лесоруба» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений).

Ранее сообщалось, министр Минприроды Саварбек Холохоев и инспекторы выехали на территорию Мужичинского участкового лесничества, где обнаружили кругляк ценной породы ясеня. Объем вырубки составляет примерно 70-80 кубических метров.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка.