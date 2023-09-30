В Ингушетии ночью загорелись два магазина

Сообщение о возгорании по улице Муталиева поступило в дежурную смену ГУ МЧС по региону сегодня в 03:13 мск. Площадь пожара составила 14 квадратных метров.

Причина и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

На тушение пожара привлекались силы и средства Главного управления МЧС по республике — четыре человека и одна единица техники.