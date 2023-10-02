МВД

В Ингушетии обнаружили пропавший почти три года назад экскаватор

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В лесном массиве на окраине сельского поселения Сурхахи Назрановского района правоохранители Ингушетии обнаружили пропавший почти три года назад экскаватор, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по региону.

Отмечается, что сотрудники ППС выехали на место после поступления в дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району из лизинговой компании телефонного сообщения о сигнале поискового трекера, установленного на похищенном 30 октября 2020 года экскаваторе-погрузчике марки «GSB 4СХ».

Находившийся при спецтехнике гражданин оказал неповиновение сотрудникам полиции и был доставлен в отдел.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), он водворен в помещение для задержанных лиц. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 319 Уголовного кодекса России (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением).

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