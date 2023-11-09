Реконструкция

В Ингушетии обновили очередное мусульманское кладбище

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В Сунже завершилось обновление очередного мусульманского кладбища в рамках реализации масштабного проекта благотворительного фонда «Сафмар» мецената Микаила Гуцериева.

Кладбище основано после возвращения ингушей из депортации, в 1960-х годах прошлого века. Оно одно из самых старых и больших, уже много лет нуждалось в реконструкции, отметили в пресс-службе Главы и правительства Ингушетии.

За несколько месяцев территорию привели в надлежащий вид и заметно улучшили. Появились новые дополнительные ворота с четырех сторон и ограда по всему периметру — порядка 2 тыс. метров. Для удобства проложили подъездную дорогу с асфальтовым покрытием, расширили стоянку для автомобилей.

В рамках благоустройства рабочие отремонтировали молельную комнату, ритуальное и хозяйственное помещения, закупили весь необходимый инвентарь. На территории кладбища также обустроили отдельную площадку для проведения молитв и дополнительные дорожки.

Напомним, что благоустройство мусульманских и христианских кладбищ республики началось весной этого года в рамках договоренности Главы региона Махмуд-Али Калиматова с основателем фонда «Сафмар» Микаилом Гуцериевым.

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