В Ингушетии объявили о начале приёма заявок на форум классных руководителей и наставников в Москве

Приём заявок на форум продлится до 20 апреля текущего года. Участниками мероприятия смогут стать практикующие классные руководители и кураторы групп СПО.

Как сообщают организаторы конкурса ФКР, отбор его участников проводится в формате онлайн на площадке «ВКонтакте». Отбор состоит из нескольких этапов: анкетирование, тестирование по основам педагогики, тестирование по внеурочным занятиям «Разговоры о важном», тренажер классного руководителя и предоставление видеовизитки по теме «Моя воспитательная инициатива».

Форум пройдет в две смены: 3-5 октября — классные руководители начальных классов, коррекционных школ и кураторы СПО; 5-7 октября — классные руководители старших и средних классов.

5 октября все участники форума, который в третий раз пройдет с 3 по 7 октября в Москве, будут приглашены на концерт ко Дню учителя в Государственном Кремлевском дворце.

Напомним, что в прошлом году от Ингушетии в форуме приняли участие 6 учителей из разных образовательных учреждений региона.