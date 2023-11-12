В Ингушетии оказали продуктовую помощь семьям погибших полицейских

Собеседник отметил, что по инициативе министра внутренних генерал-лейтенанта полиции Михаила Коробкина правоохранители совместно с представителями администрации города Магаса оказали материальную помощь 90 семьям погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел и 10 семьям воинов-интернационалистов.

«Руководство и личный состав органов внутренних дел щедро делятся душевным теплом с родными и близкими своих павших товарищей и оказывают им посильную помощь», — сказали в ведомстве.

Напомним, что с марта 1993 года, после образования республиканского министерства внутренних дел, в регионе погибли 429 милиционеров и полицейских.