Память

В Ингушетии оказали продуктовую помощь семьям погибших полицейских

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В честь Дня сотрудника органов внутренних дел, который отмечается ежегодно 10 ноября, полицейские республики оказали продуктовую помощь семьям погибших коллег, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.

Собеседник отметил, что по инициативе министра внутренних генерал-лейтенанта полиции Михаила Коробкина правоохранители совместно с представителями администрации города Магаса оказали материальную помощь 90 семьям погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел и 10 семьям воинов-интернационалистов.

«Руководство и личный состав органов внутренних дел щедро делятся душевным теплом с родными и близкими своих павших товарищей и оказывают им посильную помощь», — сказали в ведомстве.

Напомним, что с марта 1993 года, после образования республиканского министерства внутренних дел, в регионе погибли 429 милиционеров и полицейских.

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