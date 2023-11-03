Гуманитарная помощь

В Ингушетии оказали продуктовую помощь семьям участников СВО

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В преддверии Дня народного единства единороссы Ингушетии в Малгобеке и Малгобекском районе оказали продуктовую помощь семьям участников специальной военной операции.

«Продукты первой необходимости — масло, муку, сахар и иные продукты питания — планируется раздать и в других муниципалитетах республики семьям участников СВО», — сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии.

Отмечается, что это важный пример добровольческой и социальной деятельности, которую может осуществлять политическая партия для общества.

По мнению организаторов акции, такие инициативы помогают культивировать чувство солидарности и взаимопомощи в обществе и проявляют заботу о гражданах.

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