В Ингушетии оказали продуктовую помощь семьям участников СВО

«Продукты первой необходимости — масло, муку, сахар и иные продукты питания — планируется раздать и в других муниципалитетах республики семьям участников СВО», — сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии.

Отмечается, что это важный пример добровольческой и социальной деятельности, которую может осуществлять политическая партия для общества.

По мнению организаторов акции, такие инициативы помогают культивировать чувство солидарности и взаимопомощи в обществе и проявляют заботу о гражданах.