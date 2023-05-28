В Ингушетии около 500 человек пройдут курсы переобучения в 2023 году

Об этом Главе региона Махмуд-Али Калиматову сообщил министр труда, занятости и социального развития республики Хаджибекир Муталиев.

Он напомнил, что участники программы традиционно будут проходить курсы на базе Томского государственного университета, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при главе государства и Института развития профессионального образования.

Муталиев считает, что переобучение граждан в рамках нацпроекта — это не только подготовка кадров на перспективу, но и повышение качества жизни граждан республики, поскольку позволит людям получить новые профессиональные навыки и знания.

В категории переобучающихся входят не только предпенсионеры, но также и женщины в декретном отпуске, безработные и молодежь до 35 лет, а также матери, которые не работают и воспитывают детей до семи лет. Всего участникам курсов доступно 386 программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации по востребованным в регионе профессиям.

По словам руководителя региона, благодаря реализации нацпроектов власти Ингушетии смогли решить ряд застарелых проблем, это и большие очереди в детские сады, трехсменное образование в школах, недоступность медпомощи в отдаленных селах и отсутствие объектов культуры в сельских поселениях.

«Это лишь малая часть. Я надеюсь, что желающих повысить свою квалификацию или научиться новой профессии много, ведь реализация нацпроекта «Демография» пусть и не решит проблему полностью, но может нам помочь в снижении уровня безработицы. Как можно больше людей должны знать, что в нашей республике реализуется такая программа», — цитирует Калиматова его пресс-служба.