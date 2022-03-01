В Ингушетии окончательно упразднили Конституционный суд региона

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Судьи Конституционного суда Ингушетии уходят в отставку с 1 марта текущего года в связи с упразднением органа в рамках действующего законодательства, сообщил председатель КС Аюп Гагиев на своей странице в «Инстаграм».

«Сегодня у нас был последний рабочий день в качестве судей Конституционного суда Ингушетии. С 1 марта мы являемся судьями в отставке», — написал Гагиев.

В ноябре 2021 года депутаты Народного собрания региона в третьем окончательном чтении приняли закон о расформировании Конституционного суда.

Конституционный суд Ингушетии был создан 1 января 2010 года. За 10 лет деятельности суда вынесено более 70 определений.

До 31 декабря 2022 года включительно конституционные и уставные суды субъектов РФ полностью упразднят. Даты будут определены регионами. Это следует из проекта, который Госдума приняла во втором чтении. Вместо таких судов регионы смогут создать при законодательных органах конституционные или уставные советы.

На данный момент 17 регионов России уже упразднили конституционные суды.

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