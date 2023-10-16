В Ингушетии определили лучший Дом культуры
В Ингушетии подвели итоги республиканского конкурса на звание «Лучший Дом культуры», сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Министерства культуры.
Организатором мероприятия выступил Республиканский дом народного творчества имени К. А. Евлоевой.
В итоге первое место жюри конкурса присудило Карабулакскому городскому дому культуры и Дому культуры с. п. Яндаре, на втором месте — ДК с. п. Сагопши и Назрановский районный дом культуры, третье место заняли дома культуры сельских поселений Аки-Юрт и Аршты. Специальный приз был присужден ДК села Ляжги.
Кроме того, была объявлена благодарность министра культуры Ингушетии домам культуры сел Плиево, Чемульга, Алкун, Галашки, Зязиков-Юрт, Новый Редант, Малгобекскому городскому Дворцу культуры и Сунженскому районному дому культуры.
На торжественной церемонии награждения руководитель Республиканского дома народного творчества Марем Котиева подарила всем собравшимся сборник стихов известного мецената Микаила Гуцериева в переводе на ингушский язык поэтессы Эсет Газдиевой.