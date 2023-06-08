В Ингушетии определили победителей конкурса «Лучший культурный дневник школьника республики»

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В Министерстве образования и науки региона состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший культурный дневник школьника Республики Ингушетия» по итогам 2022-2023 учебного года.

Призовые места распределились в трех возрастных категориях. Среди учащихся начальных классов победителем стал Ибрахим Экажев (школа № 1, с. п. Экажево), второе место занял Дын-Мухаммед Вышегуров (школа № 1, г. Сунжа), третье — Хадижа Дзейтова (школа № 2, с. п. Троицкое).

Среди школьников среднего звена победителями стали Ясмина Чебурзиева (школа с. п. Гази-Юрт) и Магомед Богатырев (школа № 2, г. Сунжа), второе место заняла Амина Аушева (школа № 1, г. Сунжа), третье — Амина Акталиева (школа № 3, г. Карабулак).

Среди учащихся старших классов первое место завоевали Самира Гагиева (школа № 4, г. Карабулак) и Мовлотхан Местоева (школа № 2, г. Назрань), второе — Милана Чориева (школа № 4, г. Назрань), третье — Зайнап Аушева (школа № 22, г. Назрань).

Дети отмечены дипломами заместителя председателя правительства республики — министра образования и науки региона Эсет Боковой, памятными призами, а также книжными сборниками от Национальной библиотеки Ингушетии.

Конкурс проводился в три этапа — школьный, муниципальный, региональный, в котором участвовали 16 человек, из них 11 школьников заняли призовые места.

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