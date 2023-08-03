Конкурс

В Ингушетии определились победители III регионального конкурса на лучшее ЛХП

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Заур Беков

В Ингушетии определились победители, инициированного Главой республики Махмуд-Али Калиматовым, III регионального конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство.

«Третий год подряд проводим конкурс на лучшее личное подсобное хозяйство. Количество желающих принять участие увеличивается и это не может не радовать. В связи с тем, что число любителей вести свое личное подсобное хозяйство ежегодно растет, в этом году решил увеличить количество призовых мест. Дополнительно по 100 тысяч получат еще 10 участников конкурса. В этом году от трудолюбивых жителей республики поступило более 450 заявок», — написал руководитель субъекта в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что определились победители. Первое почетное место разделили между собой житель сельского поселения Верхние Ачалуки Заур Беков и Фатима Плиева из Плиево. Они получат по 500 тыс. рублей. Второе место заняла Галина Умарова из сельского поселения Барсуки (300 тыс. рублей), а третье житель Назрани Белан Гагиев (200 тысяч).

Еще 10 участников конкурса, чьи хозяйства также были отмечены комиссией, получат по 100 тыс. рублей. Столько же по 50 тысяч.

«Думаю, что комиссия стояла перед сложным выбором, поскольку среди участников было много достойных претендентов на победу», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Глава считает важным, что нужно поощрять и поддерживать фермеров и жителей, которые активно занимаются сельским хозяйством на личных участках. «Они вносят значительный вклад в развитие экономики и социальную сферу нашего региона. Конкурс на лучшее личное подсобное хозяйство позволяет наградить лучших и подарить им дополнительную мотивацию для дальнейшего развития и совершенствования своих хозяйств», — добавил он.

Конкурс на лучшее ЛПХ проводится в Ингушетии третий год подряд. В текущем году по поручению Махмуда-Али Калиматова призовой фонд был увеличен до 3 млн рублей.

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