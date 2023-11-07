В Ингушетии определят лучшее предприятие розничной торговли
Министерство промышленности и цифрового развития региона приглашает принять участие в конкурсе «Лучшее предприятие торговли». Заявки принимаются до 8 ноября, сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве.
«Минпромсвязи Республики Ингушетия обращает внимание руководителей предприятий, работающих в сфере торговли, на возможность принять участие в конкурсе на звание «Лучшее предприятие торговли», — рассказал собеседник.
По его словам, организация данного конкурса направлена на укрепление репутации розничной торговли и формирование благоприятного общественного мнения о предприятиях в данной сфере. Основная цель — повышение качества обслуживания населения, удовлетворение различных потребностей и предоставление высококачественного ассортимента продукции
К участию в конкурсе приглашаются хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере торговли на территории Ингушетии.
Отмечается, что в рамках данного мероприятия предусмотрены следующие номинации: «Лучшее предприятие торговли», «Лучшее предприятие общественного питания», «Лучший мобильный торговый объект».
Победители данного конкурса получат денежные призы.