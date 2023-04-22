В Ингушетии организовали посещение жителями Пригородного района родовых кладбищ

Три автобуса отправились с территории автовокзала города Назрани в поселения Терк, Тарское, Чернореченское, Южное, Октябрьское, Ир и другие, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что свои родовые кладбища смогли посетить более 100 жителей. Они навели порядок, занимались сбором мусора на территориях кладбищ, отреставрировали памятники, также помолились за умерших родственников.

Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) говорил: «Посещайте могилы, ведь это напомнит вам о жизни вечной». Жители Пригородного района выразили благодарность Главе республики за инициирование такого рода богоугодного дела, говорится в релизе.

Напомним, в результате «осетино-ингушского конфликта» осени 1992 года места своего постоянного проживания в Пригородном районе и городе Владикавказе вынуждены были покинуть десятки тысяч ингушей. Многие из них до сих пор проживают в Ингушетии и других регионах России.