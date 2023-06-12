Фестиваль

В Ингушетии осенью пройдет Международный фестиваль «Белая трость» для слабовидящих детей

0

В Ингушетии готовятся к проведению осенью текущего года масштабного мероприятия — Международного благотворительного фестиваля «Белая трость» для слабовидящих детей. Одним из почетных гостей станет инициатор мероприятия, член Общественной палаты России Диана Гурцкая, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

В регионе уже начаты подготовительные работы, определена локация проведения фестиваля — Дворец культуры в городе Сунжа. В рамках форума, который пройдет в конце сентября, планируется организация выставки живописи и декоративно-прикладного искусства. Свои работы на ней представят дети с ОВЗ.

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что подобные мероприятия имеют большое значение для адаптации и поддержки слабовидящих и слепых детей, которые нуждаются в особой заботе и внимании.

По его мнению, встреча с основательницей международного благотворительного фестиваля «Белая трость» и ее участие в мероприятии будет важным моментом для особенных детишек.

«Я очень надеюсь, что проведение таких мероприятий в нашей республике станет традицией и будет способствовать развитию культурной и творческой реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил он, поставив задачу ответственным должностным лицам и общественникам провести фестиваль на высоком организационном уровне.

Международный благотворительный фестиваль «Белая трость» проводится при поддержке фонда Дианы Гурцкой «По зову сердца», который помогает незрячим и слабовидящим детям с 2009 года. Целью мероприятия является развитие механизмов культурной и творческой реабилитации людей с ОВЗ, демонстрация их творческих способностей и развитие личностного потенциала.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии местами ожидаются ливни, град и шквал до 25 метров в секунду
В Ингушетии после капремонта открыли автодорогу протяженностью 9 км
День России призван сплачивать всех, кто искренне предан своей Отчизне — премьер Ингушетии
В Москве открыли мемориальную плиту в честь первого Героя России из Ингушетии Суламбека Осканова
Подполковник Султан Хашагульгов из Ингушетии представлен к четвертому ордену Мужества
Сотрудники управления войск национальной гвардии по Ингушетии поддержали акцию «Флаг России»
Глава Ингушетии поздравил жителей республики с Днем России
В Ингушетии День России отпразднуют различными культурными мероприятиями
Три человека пострадали в ДТП с участием «ВАЗ-21115» и Honda в Ингушетии
В культурной столице Ингушетии отремонтируют конструкцию на «Оскановском круге»
В Ингушетии строится 61 объект на более 8 млрд руб.

Главное

Яндекс.Метрика

 