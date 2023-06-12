В Ингушетии осенью пройдет Международный фестиваль «Белая трость» для слабовидящих детей

В регионе уже начаты подготовительные работы, определена локация проведения фестиваля — Дворец культуры в городе Сунжа. В рамках форума, который пройдет в конце сентября, планируется организация выставки живописи и декоративно-прикладного искусства. Свои работы на ней представят дети с ОВЗ.

Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что подобные мероприятия имеют большое значение для адаптации и поддержки слабовидящих и слепых детей, которые нуждаются в особой заботе и внимании.

По его мнению, встреча с основательницей международного благотворительного фестиваля «Белая трость» и ее участие в мероприятии будет важным моментом для особенных детишек.

«Я очень надеюсь, что проведение таких мероприятий в нашей республике станет традицией и будет способствовать развитию культурной и творческой реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметил он, поставив задачу ответственным должностным лицам и общественникам провести фестиваль на высоком организационном уровне.

Международный благотворительный фестиваль «Белая трость» проводится при поддержке фонда Дианы Гурцкой «По зову сердца», который помогает незрячим и слабовидящим детям с 2009 года. Целью мероприятия является развитие механизмов культурной и творческой реабилитации людей с ОВЗ, демонстрация их творческих способностей и развитие личностного потенциала.