В Ингушетии осудили браконьера за незаконную охоту на особо охраняемой природной территории

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконной охоты на особо охраняемой природной территории, было установлено, что подозреваемый произвёл три выстрела из охотничьего нарезного карабина в дикого кабана. Отмечается, что браконьер не имел специального разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также находился с ружьём в горном районе вне сроков осуществления охоты.

Как сообщили в Погрануправлении, Джейрахским районным судом Ингушетии по факту отстрела животного ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тыс. рублей, а также возмещение ущерба заповеднику в размере 150 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.