В Ингушетии осудили браконьера за незаконную охоту на особо охраняемой природной территории

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В июне 2022 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ингушетии пресекли факт незаконной охоты в Джейрахском районе на территории государственного природного заповедника «Эрзи».

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконной охоты на особо охраняемой природной территории, было установлено, что подозреваемый произвёл три выстрела из охотничьего нарезного карабина в дикого кабана. Отмечается, что браконьер не имел специального разрешения на добычу охотничьих ресурсов, а также находился с ружьём в горном районе вне сроков осуществления охоты.

Как сообщили в Погрануправлении, Джейрахским районным судом Ингушетии по факту отстрела животного ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тыс. рублей, а также возмещение ущерба заповеднику в размере 150 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

 

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