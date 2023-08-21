В Ингушетии освободят закрытые отводные каналы для предотвращения подтоплений
В городе Сунже решили реанимировать засыпанные местными жителями сточные каналы в рамках мер по защите населения от подтопления при обильных осадках, сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета.
«Одной из основных проблем с учётом растущего населения города и уплотнения застройки остаётся подтопление частного сектора в результате ливневых дождей», — сказал представитель мэрии.
По информации собеседника, в текущем году администрация уже провела работы по межеванию каналов для отвода паводков.
Ранее ввиду действий недобросовестных чиновников и владельцев земельных участков большинство каналов и ливнёвок в городе были засыпаны, что стало причиной частых подтоплений.
Решение этой проблемы — вопрос не одного года с учетом финансовых возможностей муниципального бюджета, считают местные власти. По итогам инспекции намечены основные шаги для восстановления системы водоотвода.