Муниципалитет

В Ингушетии освободят закрытые отводные каналы для предотвращения подтоплений

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В городе Сунже решили реанимировать засыпанные местными жителями сточные каналы в рамках мер по защите населения от подтопления при обильных осадках, сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета.

«Одной из основных проблем с учётом растущего населения города и уплотнения застройки остаётся подтопление частного сектора в результате ливневых дождей», — сказал представитель мэрии.

По информации собеседника, в текущем году администрация уже провела работы по межеванию каналов для отвода паводков.

Ранее ввиду действий недобросовестных чиновников и владельцев земельных участков большинство каналов и ливнёвок в городе были засыпаны, что стало причиной частых подтоплений.

Решение этой проблемы — вопрос не одного года с учетом финансовых возможностей муниципального бюджета, считают местные власти. По итогам инспекции намечены основные шаги для восстановления системы водоотвода.

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