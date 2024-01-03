В Ингушетии отдают дань памяти защитникам Малгобека в годы ВОВ

«Это великое историческое событие, которое мы, потомки победителей, чтим, храним и помним. Благодаря бесстрашию и неутолимой жажде к победе храбрые воины Красной Армии, невзирая на смертельную опасность, освободили наш город от оккупантов, даровав свободу и независимость Малгобеку и всем его жителям», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, на местах, где шли сражения, ведется активная поисковая работа. За несколько лет удалось установить имена более 2,5 тыс. погибших бойцов, защитников города. Это масштабная и необходимая работа, потому как каждый солдат заслужил достойные проводы в последний путь на вечный покой.

«С гордостью констатирую, что на карте боевых действий невозможно найти места, где бы не проявили мужество и героизм наши земляки. Ингуши были среди тех, кто первым встретил врага на границе у Брестской Крепости, защищал Москву и Ленинград, сражался в битвах за Кавказ и Сталинград, на Курской дуге, оборонял Одессу, Киев, стоял насмерть на всех фронтах Великой Отечественной войны. Сегодня же наши бойцы отважно сражаются в интересах страны в зоне СВО», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Он пожелал счастья, мира и благополучия каждому дому и каждой семье города воинской славы и призвал земляков «передавать славу об освободителях Малгобека из поколения в поколение».