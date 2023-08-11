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В Ингушетии откроют первую школу креативных индустрий

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Первую школу креативных индустрий для развития творческих навыков подростков намерены открыть в Ингушетии, приемная кампания продлится с 10 по 27 августа 2023 года, сообщили в пресс-службе Минкультуры региона.

«Министерство культуры республики и Центр театра кино и креативных индустрий при поддержке Минкультуры России открывают первую в регионе школу креативных индустрий», — говорится в сообщении.

В школе будут обучаться по трем направлениям: звукорежиссура, фото и видеопроизводство, современная электронная музыка.

«Школа креативных индустрий — отличная возможность для подростков, желающих развивать свой творческий потенциал и освоить навыки в различных областях, связанных с искусством и развлечениями», — добавили в ведомстве.

Отмечается, что приемная кампания уже началась и продлится по 27 августа текущего года.

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