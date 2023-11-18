Память

В Ингушетии открыли мечеть и медресе в честь погибшего участника СВО

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В городе Сунжа состоялось открытие мечети и медресе в честь погибшего участника специальной военной операции Махмута Евлоева, сообщили газете «Ингушетия» в администрации города.

«Строительство духовных объектов Махмут Евлоев завещал при отъезде в зону проведения СВО своим братьям на своем земельном участке и за свой счет», — рассказал собеседник.

По его словам, на открытии присутствовали религиозные деятели, заместитель главы администрации Сунжи Халид Беков, семья и друзья Махмута Еловева.

Старший сержант Махмут Евлоев с 2007 года работал радиотелефонистом войсковой части в Назрани. С 4 февраля 2022 года участвовал в специальной военной операции на Украине. 27 февраля прошлого года получил тяжелое ранение, от которого скончался. Награжден орденом мужества.

«Мечеть и медресе станут символом его духовного наследия и будут служить местом для молитв и обучения молодежи», — добавили в мэрии.

Напомним, с июля прошлого года улица Солнечная в Сунже переименована в честь Махмута Евлоева.

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