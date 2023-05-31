В Ингушетии открыли пункт отбора на военную службу по контракту

Калиматов отметил, что создается еще одна платформа, на которой будет выполняться квалифицированный отбор лиц, пригодных к исполнению служебного долга и боевых задач. При этом он подчеркнул, что люди, готовые сражаться за интересы и безопасность своей страны, всегда заслуживают огромного уважения и признания их заслуг.

По его мнению, для популяризации военной службы по контракту необходимо на системной основе вести агитационно-разъяснительные и информационные мероприятия среди жителей республики.

«Важно объяснять людям о возможности поступления на военную службу по контракту, социальных гарантиях и об условиях его заключения. Показать многие плюсы этого договора между государством и ответственным гражданином», — считает Глава.

Начальник пункта отбора лейтенант Иван Бартенев отметил, что центр готов выполнять все поставленные перед ним задачи.

«Исходя из статистических данных, можно сделать выводы, что Республика Ингушетия занимает одно из лидирующих мест по выполнению задания на отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту. Надеюсь, что впереди нас ждут только победы, и мы сможем выполнить все поставленные задачи Верховным главнокомандующим, министром обороны, руководством республики и вышестоящим командованием», — сказал он.

Как ранее информировала газета «Ингушетия», в данном едином центре жители республики, а также кандидаты из других регионов России, могут подать заявление, пройти медицинское обследование, получить необходимые консультации и пройти военную подготовку.

Служить по контракту могут граждане от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, а также ограниченно годные в зависимости от степени заболевания, прошедшие медкомиссию и профессионально-психологический отбор.

Здесь же кандидат сможет получить консультации юристов, банковских работников, судебных приставов, ему помогут оформить документы и получить услуги нотариуса.