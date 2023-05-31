В Ингушетии открылся филиал государственного фонда «Защитники Отечества»

«Сегодня запустили работу ингушского филиала фонда «Защитники Отечества». Задачу по созданию этой организации в регионах перед губернаторами поставил Президент России Владимир Путин», — напомнил в своем Телеграм-канале Климатов.

По его словам, открытие филиала фонда является свидетельством нравственного здоровья общества, его единства и настоящего патриотизма.

«Эта общественная и социальная структура поможет обеспечивать достойную жизнь и активную деятельность участников СВО и их семей, всех, кто рисковал жизнью, спасая мирных граждан от неонацистов. Президент страны Владимир Путин, говоря о таких защитниках Отечества, подчеркнул, что «люди должны чувствовать, что страна с ними, страна поддерживает их и понимает ту роль и миссию, которую они выполняют в рамках спецоперации», — отметил руководитель субъекта.

Он подчеркнул, что российские воины из Ингушетии проявили мужество и героизм, выполняя свои боевые задачи в зоне проведения СВО.

«Мы гордимся каждым из этих героев. И мы вместе должны в Ингушетии давать каждой семье участника специальной военной операции свою часть душевного тепла, оптимизма, улыбок, спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Желаю нашему Фонду «Защитников Отечества» успешной, ответственной, плодотворной деятельности. Успехов им в этом деле государственной важности», — добавил Глава региона.

Как ранее сообщала «Ингушетия», офис фонда будет располагаться по улице имени Асият Тутаевой в Назрани. Рабочая площадь помещений составляет 500 кв. метров. Предусмотрены условия для людей с ОВЗ, а также место для отдыха и развлечения малолетних детей, пока их родители будут решать свои вопросы. Обслуживание интересов участников СВО и их семей будет осуществляться по той же схеме, что и МФЦ — по принципу «одного окна».