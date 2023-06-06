В Ингушетии отмечают Пушкинский день

Как отметил собеседник, впервые эту дату на государственном уровне отметили в 1999 году, в день 200-летия со дня рождения Пушкина. Тогда Президентом России был подписан указ об установлении данного праздника.

Позже, в 2011 году, Пушкинский день соединился с еще одним праздником — Днем русского языка. Торжество тоже было поддержано президентским указом и попало в перечень «лингвистических» праздников ООН, посвященных мировым языкам.

Напомним, Пушкинский день России отмечается 6 июня.