В Ингушетии отмечают Пушкинский день
В Сунженской центральной библиотеке проходит выставка-персоналия «Я в гости к Пушкину спешу», приуроченная к Пушкинскому дню России, сообщил представитель учреждения.
Как отметил собеседник, впервые эту дату на государственном уровне отметили в 1999 году, в день 200-летия со дня рождения Пушкина. Тогда Президентом России был подписан указ об установлении данного праздника.
Позже, в 2011 году, Пушкинский день соединился с еще одним праздником — Днем русского языка. Торжество тоже было поддержано президентским указом и попало в перечень «лингвистических» праздников ООН, посвященных мировым языкам.
Напомним, Пушкинский день России отмечается 6 июня.