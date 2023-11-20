В Ингушетии отметили 20-летие регионального отделения союза театральных деятелей

СТД это единственный творческий союз, который выстоял в труднейшие времена всяческих перемен и доказал крепкое единство российской театральной семьи. 75 отделений организации объединяет более 25 тыс. человек, 171 из которых ингушские актеры, отметили в ведомстве.

Ингушское отделение СТД начало свою деятельность в 2003 году, по инициативе заслуженного работника культуры региона Микаэла Базоркина, возглавил его и является бессменным руководителем народный артист республики Султан Гайсанов.

Актеров с юбилеем регионального отделения СТД поздравили Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, председатель союза театральных деятелей России Александр Калягин, поздравительный адрес от министра культуры республики Залины Льяновой зачитал исполняющий обязанности руководителя Минкультуры Хаджибикар Мальсагов.

Также театральным деятелям вручили благодарственные письма и почетные грамоты центрального аппарата СТД России и председателя республиканского отделения.