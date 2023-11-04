В Ингушетии отметили 30-летие Минсельхоза республики

«Заслуженные награды вручил сегодня нашим труженикам полей. Труд каждого агронома, тракториста, специалиста и представителей других смежных профессий действительно незаменим. Это очень тяжелая работа, результаты которой зависят от многих факторов: как навыков самих фермеров, так и от окружающей среды, включая погоду. Хочу выразить искреннюю благодарность всем работникам такой важнейшей сферы, как сельское хозяйство», — написал Глава в своем Телеграм-канале.

Махмуд-Али Калиматов считает, что какой бы технический прогресс ни шагал по стране, без сельского хозяйства человеку не прожить.

Он напомнил, что Президент России уделяет огромное внимание продовольственной безопасности как одной из стратегических задач. И сегодня, благодаря работникам сельского хозяйства, республика с этим успешно справляемся.

«Желаю им высоких урожаев и профессиональных достижений», — подчеркнул руководитель субъекта.

Сообщается, что без заслуженных наград не ушли и победители конкурса «Лучшее подсобное хозяйство» и «Фестиваль цветов».

«Конкурс ЛПХ проводится нами уже в третий раз. Люди активно занимаются своими приусадебными участками и выращивают овощи и фрукты. Объявленный конкурс «Фестиваль цветов» предназначен для людей, занимающихся цветочно-декоративным оформлением. Ведь не единым хлебом жив человек, эстетическая сторона тоже важна», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства региона, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу были поощрены сотрудники Минсельхоза. 20 участников третьего конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство» получили денежные призы в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от призового места. При этом победителями первого регионального «Фестиваля цветов» стали 7 жителей республики. Минимальный денежный приз по данному конкурсу также составил 50 тыс. рублей, а максимальный — 300 тыс.