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В Ингушетии планируется открыть филиал управления спецсвязи

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Вопросы грузоперевозок и перспективы открытия в Ингушетии филиала управления спецсвязи обсудили в Магасе премьер-министр республики Владимир Сластенин и начальник регионального управления специальной связи по СКФО и Краснодарскому краю Руслан Гезгиев.

«У нас есть собственный автопарк бронированной и специальной техники, современная система мониторинга и охранно-телеметрических комплексов, высококвалифицированные сотрудники, оказывающие вооруженное сопровождение грузов, — это дает полную гарантию сохранности перевозимых отправлений. Кроме того, у нас широкая филиальная сеть — управления открыты по всей стране, в том числе в городах СКФО», — отметил Гезгиев.

Сластенин считает, что республиканское управление спецсвязи может быть полезно для оптимизации деятельности, связанной с этой областью.

«Уверен, что открытие филиала спецсвязи поможет наладить более эффективное управление и контроль за качеством услуг связи и перевозок в нашем регионе, расширить к ним доступ в отдаленных районах, и, главное, улучшить безопасность инфраструктуры связи», — подчеркнул премьер, сообщает пресс-служба Главы и правительства.

Напомним, что главный центр специальной связи — государственный логистический оператор, оказывающий услуги по доставке секретной корреспонденции, ценных и иных отправлений. Спецсвязь насчитывает более 200 отделений по всей России.

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