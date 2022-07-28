В Ингушетии планируется создать профессиональные отраслевые ассоциации

По информации заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по республике Зары Гетагазовой, ведомством в текущем году проведено более 100 проверок, в том числе в сфере оказания услуг общественного питания, производства и торговли пищевых продуктов и легкой промышленности, оказания медицинских и образовательных услуг.

Управлением реализуется практика инициирования исков в защиту конкретных потребителей — ежегодно подаются иски по поводу порчи имущества в результате оказания некачественных услуг энергоснабжения, накоплен опыт положительных решений судов в пользу потребителей, с возмещением материального и морального вреда. Также проводятся такие формы профилактической работы, как информирование и консультация.

Территориальным органом Росздравнадзора осуществлены проверки соблюдения аптечными учреждениями законодательства об охране здоровья граждан и обращения лекарственных средств, по итогам которых приняты соответствующие меры, в том числе приостановлена деятельность аптеки, работавшей без лицензии.

Как заметил руководитель ведомства Ахмед Боров, в республике есть множество кабинетов, оказывающих медицинские услуги по стоматологии, косметологии, реализации лекарственных препаратов и другие без лицензии, что является нарушением законодательства. В связи с этим, главам муниципальных образований рекомендовано периодически проводить мониторинг деятельности данных кабинетов, с направлением информации в правоохранительные органы.

Фурсов обратил внимание на большую работу, проводимую профильными структурами для формирования должного отношения у предпринимателей к предоставлению тех или иных услуг, ведь от их уровня зависит качество жизни. Он отметил целесообразность создания профессиональных объединений в области медицины, косметической индустрии, образовании и других отраслях. Вице-премьер также предложил проводить мастер-классы с привлечением известных профессионалов, конкурсы среди представителей той или иной сферы.

«Мы должны тщательно отслеживать эту сферу. Глава Ингушетии обращает внимание на повышение качества жизни жителей республики, и наша задача — сделать так, чтобы качество услуг росло. Здесь главную роль должны играть общественные организации, всевозможные ассоциации, и, конечно, общество защиты прав потребителей», — подчеркнул зампред.

Фурсов добавил, что региональным Минэкономразвития и Минпромсвязи необходимо стимулировать общественный интерес к созданию таких ассоциаций и информировать о возможностях микрокредитования малого бизнеса. Так как, «чем больше появится таких объединений, тем больше будет степень общественного контроля за качеством услуг и выше ответственность за собственные бренды», сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.