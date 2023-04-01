В Ингушетии планируют досрочно завершить ремонт 10-километрового участка трассы

В настоящее время проводится фрезерование старого дорожного покрытия с выравниванием и последующей укладкой нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, а также устройство обочин.

«Работы ведутся на нескольких участках сразу, чтоб как можно скорее привести дорогу в должное состояние. Темпы выполнения работ на объекте хорошие, это дает нам основание полагать, что завершим все дорожные мероприятия на объекте досрочно без ущерба качеству», — отметил руководитель министерства автомобильных дорог региона Батыр Хаматханов.

В пресс-службе дорожного ведомства напомнили, что в текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в республике будет отремонтировано 28 км автодорог.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», республика в 2022 году вновь заняла первое место среди регионов России по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», досрочно завершив все запланированные мероприятия. Реконструировано 13 дорожных объектов общей протяженностью 17,3 км, проведено восстановление двух мостовых переходов.