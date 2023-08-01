В Ингушетии планируют наладить продажи китайских автомобилей и запчастей к ним

С какими именно концернами будет заключено сотрудничество пока неизвестно.

«Сейчас изучается рынок, идут переговоры с поставщиками. Компания собирается реализовать быстрые поставки автомобилей, запчастей и комплектующих напрямую из КНР. Ситуация в стране, как внешняя, так и внутренняя, меняется. Радует, что местные бизнесмены в соответствии с этим пересматривают и адаптируют свои планы и процессы», — написал в своем Телеграм-канале руководитель субъекта.

Он отметил, что власти открыты для предложений. «С каждым инвестором готовы работать адресно, оперативно решать вопросы, устранять бюрократические препятствия. Так и с Ахмедом Измайловым мы готовы по всем направлениям детально работать, чтобы успешно реализовать задуманное», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Что касается развития ООО «Магас-Лада»: с 2021 года реализовано 466 автомобилей отечественного производства. В первый год — 103, 2022 году — 184, за 6 месяцев текущего года уже 179.

«Динамика очевидная», — добавил Глава республики.

Также было отмечено, что компания в текущем году уже заплатила налоги на сумму более 1,2 млн рублей. В дилерском центре создано 10 постоянных рабочих мест. За первое полугодие 2023 года объем выплат по заработной плате составил более 541 тыс. руб.