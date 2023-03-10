Культура

В Ингушетии подвели итоги конкурса чтецов «Величие слова»

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Участница конкурса чтецов «Величие слова»

В Ингушетии прошел конкурс чтецов «Величие слова», сообщил нашему изданию представитель регионального министерства культуры.

Конкурс стал заключительным мероприятием Декады ингушского языка, а также был приурочен ко дню рождения ингушского мецената и поэта Микаила Гуцериева.

Более 40 участников, в числе которых были и авторы собственных стихотворений, участвовали в творческом состязании. Среди них Милана Газдиева, Исропил Татриев, Илез Нальгиев, Роза Экажева, Джабраил Балхоев и другие.

Прозвучали песни Микаила Гуцериева в исполнении Мовсара Аксагова, Марьям Харсиевой, а также состоялась премьера песенной композиции и клипа «Мама» от Айны Алиевой.

Жюри конкурса возглавила руководитель Минкультуры Залина Льянова. Вместе с ней выступления конкурсантов оценивали председатель правления регионального отделения Союза писателей России Хаваж Накостоев и сопредседатель организации Тамара Чаниева, профессор РАНХиГС Михаил Фридман, председатель Союза художников Ингушетии Муса Мартазанов.

В итоге победителями стали Давид Кациев, Раяна Ибрагимова, Самира Кациева, Милана Газдиева и Джабраил Балхаев.

Льянова поздравила победителей и призеров, отметив, что такие талантливые дети, участвуя в конкурсах на различных уровнях, создают позитивный имидж республики. Также она поблагодарила спонсоров, которые помогли в проведении конкурса.

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