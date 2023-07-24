В Ингушетии подвели итоги первого этапа отборочного турнира по стрельбе из лука

В рамках отборочного этапа участники состязаний соревновались в дисциплине «Кавказская дистанция». По итогам первого этапа были определены лучшие стрелки, которые продолжат борьбу за призовые места на следующих этапах турнира.

Как сообщили в Федерации стрельбы из лука, арбалета РИ, победителями стали: 1-е место — Адам Мержоев, 2-е место — Ахмед Лолохоев, 3-е место — Умар Дашлакиев и Гилани Аушев.

Напомним, серия отборочных туров — это важный этап для определения лучших спортсменов, среди которых будет выявлен финалист для представления Ингушетии на ежегодном Фестивале культуры и спорта народов Юга России.