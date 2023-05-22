В Ингушетии подвели итоги республиканского этапа конкурса «Лучшая школьная столовая»

По итогам состязаний уверенное лидерство взяла школа № 4 г. Сунжи, вторыми стали представители школы № 2 г. Магаса, замкнули тройку лидеров школа с. п. Мужичи и школа № 4 г. Назрани.

Как сообщили в Минобрнауки региона, в индивидуальном конкурсе между поварами вне конкуренции была школа № 4 г. Назрани, следом за ней хорошие результаты показала школа № 30 с. п. Сагопши, третье место досталось школе № 4 г. Сунжи.

Отмечается, что оценивало участников компетентное беспристрастное жюри, в состав которого вошли представители Минпросвещения РФ, партии «Единая Россия», Минобрнауки республики, Народного фронта, Роспотребнадзора.