В Ингушетии подвели итоги республиканского турнира по вольной борьбе среди юношей

В соревнованиях приняли участие 110 спортсменов. По словам старшего тренера юношеской сборной Ингушетии по вольной борьбе Рамазана Гагиева, спортивные баталии проводились с целью отбора лучших борцов в данной возрастной категории для формирования региональной сборной для последующего участия ребят в межрегиональных и всероссийских стартах.

По информации федерации спортивной борьбы республики, победителями турнира стали: 42 кг — Картоев Заурбек, 45 кг — Чапанов Ибрагим, 48 кг — Сапралиев Исмаил, 51 кг — Полонкоев Ислам, 55 кг — Чилиев Яков, 60 кг — Евлоев Самаил, 65 кг— Шаухалов Саид, 71 кг — Ахциев Илез, 80 кг — Арсамаков Мовсар, 92 кг — Муцольгов Абдурахман, 110 кг — Дугиев Харон.