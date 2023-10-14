Кража

В Ингушетии похитили провод с линии электропередачи

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С линии электропередачи неизвестный похитил самонесущий изолированный провод длиною 370 метров, сообщили «Ингушетии» в правоохранительных органах.

«Неустановленное лицо путем демонтажа с ЛЭП совершило кражу электропровода, протянутого от трансформатора до КФХ, расположенного на окраине сельского поселения Средние Ачалуки Малгобекского района», — сказал собеседник издания.

Злоумышленник подозревается в краже (статья 158 Уголовного кодекса России).

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