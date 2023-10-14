В Ингушетии похитили провод с линии электропередачи
С линии электропередачи неизвестный похитил самонесущий изолированный провод длиною 370 метров, сообщили «Ингушетии» в правоохранительных органах.
«Неустановленное лицо путем демонтажа с ЛЭП совершило кражу электропровода, протянутого от трансформатора до КФХ, расположенного на окраине сельского поселения Средние Ачалуки Малгобекского района», — сказал собеседник издания.
Злоумышленник подозревается в краже (статья 158 Уголовного кодекса России).