В Ингушетии похитили провод с линии электропередачи

«Неустановленное лицо путем демонтажа с ЛЭП совершило кражу электропровода, протянутого от трансформатора до КФХ, расположенного на окраине сельского поселения Средние Ачалуки Малгобекского района», — сказал собеседник издания.

Злоумышленник подозревается в краже (статья 158 Уголовного кодекса России).