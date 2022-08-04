В Ингушетии похоронили погибшего на территории ДНР Сослана Арсамакова
Спикер Народного собрания Ингушетии Магомет Тумгоев, исполняющий обязанности премьер-министра республики Магомед Евлоев, руководители министерств и ведомств, депутаты побывали на похоронах Сослана Арсамакова, проходивших в городе Малгобеке.
Рядовой 1986 года рождения служил в 102-м мотострелковом полку, дислоцирующемся в городе Новочеркасске Ростовской области. Погиб в феврале текущего года в Мариуполе ДНР в ходе специальной военной операции.
«Магомед Евлоев выразил соболезнования родным и близким Сослана Арсамакова, отметил смелость солдата, пожертвовавшего собой ради жизни мирных людей», — сообщается в Телеграм-канале правительства региона.
Дала гешт долда!