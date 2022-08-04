Соболезнование

В Ингушетии похоронили погибшего на территории ДНР Сослана Арсамакова

0

Спикер Народного собрания Ингушетии Магомет Тумгоев, исполняющий обязанности премьер-министра республики Магомед Евлоев, руководители министерств и ведомств, депутаты побывали на похоронах Сослана Арсамакова, проходивших в городе Малгобеке.

Рядовой 1986 года рождения служил в 102-м мотострелковом полку, дислоцирующемся в городе Новочеркасске Ростовской области. Погиб в феврале текущего года в Мариуполе ДНР в ходе специальной военной операции.

«Магомед Евлоев выразил соболезнования родным и близким Сослана Арсамакова, отметил смелость солдата, пожертвовавшего собой ради жизни мирных людей», — сообщается в Телеграм-канале правительства региона.

Дала гешт долда! 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Госавтоинспекторы Ингушетии и общественник призвали водителей не превышать скорость
Правительством на четверть сокращено число административных процедур в строительстве
Новая школа на 720 мест в городе Сунжа Ингушетии готова принять учеников
Ингушская команда «Ангушт» выиграла у астраханского «Волгаря-М»
В городе Назрани Ингушетии пройдет турнир по воркауту
В сельских поселениях Назрановского района Ингушетии прошли сходы граждан
В Ингушетии почти в 1,5 раза выросло число ДТП с участием пешеходов
В Ингушетии идет подготовка к спортивному турниру памяти Героя России Алихана Калиматова
Путин подписал закон о праве использовать материнский капитал на частное образование
В Магасе наградили сотрудников правового управления администрации Главы и правительства республики
В Ингушетии ожидаются ливни в сочетании с грозой, град и шквал

Главное

Яндекс.Метрика

 