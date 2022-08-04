В Ингушетии похоронили погибшего на территории ДНР Сослана Арсамакова

Рядовой 1986 года рождения служил в 102-м мотострелковом полку, дислоцирующемся в городе Новочеркасске Ростовской области. Погиб в феврале текущего года в Мариуполе ДНР в ходе специальной военной операции.

«Магомед Евлоев выразил соболезнования родным и близким Сослана Арсамакова, отметил смелость солдата, пожертвовавшего собой ради жизни мирных людей», — сообщается в Телеграм-канале правительства региона.

Дала гешт долда!