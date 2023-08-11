В Ингушетии полицейские ищут «черного лесоруба»
В Ингушетии полицейские ищут «черного лесоруба», который не успел вывезти из лесного массива сельского поселения Мужичи Сунженского района около 10 кубометров древесины.
12 срубленных стволов деревьев, предположительно породы «бук», из-за отсутствия специализированной техники для вывоза, переданы правоохранителями на ответственное хранение ГКУ «Сунженское лесничество».
В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений), сообщили в МВД по республике.