МВД

В Ингушетии полицейские ищут «черного лесоруба»

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В Ингушетии полицейские ищут «черного лесоруба», который не успел вывезти из лесного массива сельского поселения Мужичи Сунженского района около 10 кубометров древесины.

12 срубленных стволов деревьев, предположительно породы «бук», из-за отсутствия специализированной техники для вывоза, переданы правоохранителями на ответственное хранение ГКУ «Сунженское лесничество».

В действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.260 УК России (незаконная рубка лесных насаждений), сообщили в МВД по республике.

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