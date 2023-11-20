В Ингушетии полицейские изъяли более 50 граммов марихуаны

У мужчины, доставленного в МО МВД России «Малгобекский» для составления административного протокола за мелкое хулиганство, в ходе досмотра правоохранители обнаружили марихуану — 56,16 гр.

Злоумышленника вменяется часть 1 статьи 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), сообщили «Ингушетии» в пресс-службе министерства внутренних дел по региону.