Наркотики

В Ингушетии полицейские изъяли более 50 граммов марихуаны

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Сотрудники отдельного батальона ППС в ходе патрулирования задержали жителя Малгобека, нарушавшего общественный порядок.

У мужчины, доставленного в МО МВД России «Малгобекский» для составления административного протокола за мелкое хулиганство, в ходе досмотра правоохранители обнаружили марихуану — 56,16 гр.

Злоумышленника вменяется часть 1 статьи 228 УК России (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), сообщили «Ингушетии» в пресс-службе министерства внутренних дел по региону.

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