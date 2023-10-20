В Ингушетии полицейские обвиняются в избиении задержанного ради признания в сбыте наркотиков
В Ингушетии задержали четверых полицейских по подозрению в избиении подозреваемого по делу о незаконном обороте наркотиков, сообщили газете «Ингушетия» в МВД России по региону.
«По предварительным данным, правоохранители с применением насилия требовали у задержанного ими 31-летнего местного жителя признать свою причастность к незаконному обороту наркотиков», — рассказал собеседник.
По его словам, органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «а», «г», «е» частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности)
«При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в установленном законом порядке», — добавил рассказчик.
Отмечается, что все подозреваемые задержаны. По данным фактам проводится служебная проверка.