В Ингушетии полицейские обвиняются в избиении задержанного ради признания в сбыте наркотиков

«По предварительным данным, правоохранители с применением насилия требовали у задержанного ими 31-летнего местного жителя признать свою причастность к незаконному обороту наркотиков», — рассказал собеседник.

По его словам, органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «а», «г», «е» частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности)

«При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в установленном законом порядке», — добавил рассказчик.

Отмечается, что все подозреваемые задержаны. По данным фактам проводится служебная проверка.