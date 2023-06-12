Дорога

В Ингушетии после капремонта открыли автодорогу протяженностью 9 км

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В Назрановском районе Ингушетии после капитального ремонта открыли автодорогу «Сурхахи — Яндаре» протяженностью 9 км. В церемонии принял участие Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Как сообщается в Телеграм-канале правительства региона, работы завершены досрочно. Дорожники трудились на совесть и приложили максимум усилий, чтобы артерия служила долгие годы.

Большое внимание специалисты уделили повышению безопасности дорожного движения. На объекте провели укладку нового тротуара протяженностью почти два километра, установили барьерные ограждения, дорожные знаки, сигнальные столбики и светофоры.

Как ранее информировала газета «Ингушетия», в 2023 году по разным программам в республике будет реализовано и введено в эксплуатацию 18 объектов дорожной инфраструктуры (95,85 км). Рисков по освоению и достижению показателей на текущий момент нет.

В частности, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» реконструируют 10 объектов общей протяженностью 28 км. На эти цели выделено 799,1 млн рублей, из них 553,7 млн рублей — средства из регионального бюджета. По данным регионального министерства автомобильных дорог, кассовое исполнение составляет 577 млн рублей (67%), в том числе федеральные средства — 245,3 млн рублей, освоены в полном объеме. Работы завершены на семи объектах из 10.

В правительстве республики напомнили, что в прошлом году досрочно были отремонтированы и другие значимые дороги. Это трасса «Экажево-Али-Юрт» протяженностью более семи километров, «Экажево-Сурхахи» (более 7 км) и другие объекты. Ингушетия уже несколько лет среди регионов-лидеров России по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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