Обыск

В Ингушетии после обысков задержан админ нескольких информационных пабликов

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Правоохранители после обысков в сельском поселении Сурхахи Назрановского района задержали местного жителя, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«В среду в частном домовладении в сельском поселении Сурхахи проведены обыски, после следственных мероприятий задержан админ нескольких известных информационных пабликов», — сказал собеседник издания.

Он предположил, что задержание мужчины, может быть связано с обстрелом дома брата экс-главы республики Юнус-Бека Евкурова в сельском поселении Троицкое в ночь на 1 января текущего года.

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