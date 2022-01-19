В Ингушетии после обысков задержан админ нескольких информационных пабликов

«В среду в частном домовладении в сельском поселении Сурхахи проведены обыски, после следственных мероприятий задержан админ нескольких известных информационных пабликов», — сказал собеседник издания.

Он предположил, что задержание мужчины, может быть связано с обстрелом дома брата экс-главы республики Юнус-Бека Евкурова в сельском поселении Троицкое в ночь на 1 января текущего года.