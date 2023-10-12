В Ингушетии потребители-бездоговорники останутся без электричества

Бездоговорное потребление в республике — в числе негативных факторов, ограничивающих развитие отрасли. Подавляющее большинство жителей новостроек не первый год игнорируют призывы гарантирующего поставщика заключить договоры энергоснабжения, прекратив хищение электроэнергии. Подобный безответственный подход дорого обходится сетевому комплексу региона: «Ингушэнерго» теряет сотни миллионов рублей, предназначенных для повышения надежности и качества электроснабжения территорий. В такой ситуации энергетики вынуждены прибегнуть к законному праву — ограничению подачи энергоресурса незаконно подключившимся потребителям.

Сегодня в центре внимания рабочей группы Назрановского городского участка энергосбытового отделения, Назрановского участка городских электрических сетей и корреспондентов национальной телерадиокомпании оказались многоквартирные дома по улице Московской в городе Назрани — № 6 и 70.

В доме № 6 всего 28 квартир. В 16 из них используют электроэнергию, не оформив договорные отношения с гарантирующим поставщиком. Энергетики отключили нарушителей. Прежде чем прибегнуть к крайней мере, специалисты неоднократно оставляли уведомления, однако жители проигнорировали извещения энергокомпании.

«У энергетиков категория «многоквартирные дома» традиционно имеет статус «проблемной» — «открытые двери» здесь большая редкость. Как правило, нарушители осведомлены об обязательствах, этим и объясняется их нежелание идти на контакт с поставщиком электроэнергии, — рассказал помощник генерального директора «Россети Северный Кавказ», и. о. заместителя директора филиала «Ингушэнерго» по реализации и развитию услуг Рашид Барахоев. — С абонентами-бездоговорниками будем бороться «точечными» отключениями. А вслед за ограничением подачи электроэнергии специалисты будут проверять наличие фактов самовольного подключения».

В доме № 70 квартир значительно больше — порядка 200. И еще более печальная статистика: только 32 владельца должным образом оформили взаимоотношения с энергокомпанией. Здесь рабочая группа ограничила подачу электроэнергии в 25 квартир. Работа будет продолжена завтра.

«Я неоднократно говорил, что энергетики готовы к диалогу. Как только отключенный абонент придет в компанию за техническими условиями или заключением договора, мы пойдем навстречу — восстановим электроснабжение до окончания предусмотренных порядком процедур. Добросовестность наших потребителей — необходимое условие качественной реализации важных для региона производственных программ и проектов», — рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.

Напомним, для заключения договора энергоснабжения, открытия лицевого счета необходимо обратиться в районное (городское) энергосбытовое отделение филиала «Ингушэнерго» по территориальному признаку.