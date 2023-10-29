В Ингушетии при хлопке газа в частном доме пострадали два человека

Сообщение о пожаре в сельском поселении Экажево по улице Назрановская поступило в дежурную смену регионального главка МЧС сегодня, около 9 часов утра.

По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием жилого дома. Площадь пожара составила 105 квадратных метров.

Пострадавшие доставлены в ИРКБ в Назрани работниками центра медицины катастроф на автомобиле скорой помощи.

Причина происшествия устанавливаются.