ЧП

В Ингушетии при хлопке газа в частном доме пострадали два человека

0

В Назрановском районе при хлопке газа в частном доме пострадали два человека, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.

Сообщение о пожаре в сельском поселении Экажево по улице Назрановская поступило в дежурную смену регионального главка МЧС сегодня, около 9 часов утра.

По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием жилого дома. Площадь пожара составила 105 квадратных метров.

Пострадавшие доставлены в ИРКБ в Назрани работниками центра медицины катастроф на автомобиле скорой помощи.

Причина происшествия устанавливаются.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Спортсмен из Ингушетии взял «золото» на турнире по греко-римской борьбе в Грозном
Глава Ингушетии поздравил работников автотранспортного комплекса с профессиональным праздником
Калиматов поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с днем вневедомственной охраны
Команда Ингушетии принимает участие в фестивале гимнастики Dag Gym-2023 в Дагестане
Пропавшая в Ингушетии девочка найдена живой и здоровой
Пропавшего ребенка ищут в Ингушетии
В Ингушетии снизилось количество ДТП и выросло число погибших
Более 255 млн рублей получит Ингушетия на социальную поддержку по оплате ЖКУ
Ингушетия присоединилась к марафону в поддержку донорства костного мозга
Находящийся в федеральном розыске дебошир попался полиции в Ингушетии на хранении марихуаны
В Ингушетии незаконно срубили 65 деревьев ценной породы

Главное

Яндекс.Метрика

 