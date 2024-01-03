Взятка

В Ингушетии продавщица некачественного алкоголя пыталась дать взятку полицейскому

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Продавщица некачественного алкоголя в Малгобеке пыталась дать взятку полицейскому, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МВД по республике.

Правоохранители в ходе проведения специальных мероприятий выявили факт реализации в магазине, расположенном в городе, спиртосодержащей продукции без соответствующих документов. Всего изъято 24 полулитровые бутылки водки «С серебром».

В действиях женщины усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В ходе дальнейшего разбирательства женщина попыталась дать полицейскому взятку в размере 15 тыс. рублей за прекращение процессуальной проверки и не принятие в отношении нее мер уголовно-правового характера.

Фигурантки вменяются еще и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

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