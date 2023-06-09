Реконструкция

В Ингушетии продолжается масштабная реконструкция мусульманских и христианских кладбищ

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В сельском поселении Пседах начали реконструкцию мусульманского кладбища, сообщила пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Это лишь малая часть масштабной программы, которую реализует в республике благотворительный фонд «Сафмар» Микаила Гуцериева по инициативе Главы региона Махмуд-Али Калиматова.

Масштабная реконструкция мусульманских и христианских кладбищ в Ингушетии продолжается. Полному обновлению подлежит и место захоронений в сельском поселении Пседах. Разбитая дорога, старая ограда и территория, заросшая травой, — таков его нынешний облик, который скоро поменяют кардинально. Строители уже возводят железное ограждение по всему периметру. При входе на территорию кладбища они установят новые ворота, отведут места для автостоянки и пешеходных дорожек. Кроме всего прочего, будет заасфальтирована подъездная дорога.

Отмечается, что строительные работы, стартовавшие весной, ведутся по плану. Проект грядущих перемен объемный — это посадка зелени, ремонт дорог, хозяйственных и обрядовых помещений, строительство элементов архитектурной отделки. Почти развалившая и заржавевшая старая конструкция, которую сложно назвать оградой, останется в прошлом. Раз и навсегда будет закрыт вопрос с бродячими животными, место приходилось постоянно охранять от крупного и мелкого рогатого скота.

В общей сложности до конца года планируется отремонтировать 40 кладбищ — из них 33 мусульманские и 7 христианских. Оставшиеся будут благоустроены в последующие годы. Завершить запланированные работы в Пседахе планируют в середине лета.

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