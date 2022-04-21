Съемочная группа музея для записи очевидца депортации 1944 года побывала в гостях у Хашагульгова Урусхана Усмановича, 1939 года рождения, который поделился своими воспоминаниями о прожитых суровых годах в холодной Сибири.

Работники мемориального комплекса напоминают, что эта запись, как и другие, после обработки будет доступна на Rutube-канале , а также в социальных сетях и на официальном сайте учреждения.