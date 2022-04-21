В Ингушетии продолжается работа над проектом устной истории «Я — очевидец»
Сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии продолжают работать над реализацией проекта устной истории «Я — очевидец», сообщила пресс-служба учреждения.
Съемочная группа музея для записи очевидца депортации 1944 года побывала в гостях у Хашагульгова Урусхана Усмановича, 1939 года рождения, который поделился своими воспоминаниями о прожитых суровых годах в холодной Сибири.
Работники мемориального комплекса напоминают, что эта запись, как и другие, после обработки будет доступна на Rutube-канале, а также в социальных сетях и на официальном сайте учреждения.