В Ингушетии продолжается работа над проектом устной истории «Я — очевидец»

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Сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии продолжают работать над реализацией проекта устной истории «Я — очевидец», сообщила пресс-служба учреждения.

Съемочная группа музея для записи очевидца депортации 1944 года побывала в гостях у Хашагульгова Урусхана Усмановича, 1939 года рождения, который поделился своими воспоминаниями о прожитых суровых годах в холодной Сибири.

Работники мемориального комплекса напоминают, что эта запись, как и другие, после обработки будет доступна на Rutube-канале, а также в социальных сетях и на официальном сайте учреждения.

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