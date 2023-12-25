В Ингушетии продолжается реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание»

«Недавно завершилась вторая смена военно-патриотического сбора для молодежи. Его участники прошли различные учения: от строевой подготовки до получения навыков в обращении с оружием. Все ребята — представители различных учебных заведений, которые уже сейчас решили поступать в ведущие военные вузы нашей огромной России», — написал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, значимость подобных военно-патриотических сборов неоценима, особенно для подготовки будущих защитников Отечества. Именно поэтому, необходимо к этим сборам относиться с особой тщательностью и преданностью, так как они играют ключевую роль в формировании патриотических ценностей.

«Мы гордимся нашей молодежью, которая стремится к служению своей Родине, и поощряем подобные инициативы, направленные на формирование гражданской позиции и патриотического сознания. Важно, чтобы молодые люди осознавали свою роль в обеспечении безопасности и защите интересов всей страны», — прокомментировал Глава субъекта.