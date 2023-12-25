Патриотизм

В Ингушетии продолжается реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание»

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В рамках реализации федеральной программы «Патриотическое воспитание» национального проекта «Образование, направленного на обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан России, в региона прошла вторая смена военно-патриотического сбора для молодежи. Об этом сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграмм-канале.

«Недавно завершилась вторая смена военно-патриотического сбора для молодежи. Его участники прошли различные учения: от строевой подготовки до получения навыков в обращении с оружием. Все ребята — представители различных учебных заведений, которые уже сейчас решили поступать в ведущие военные вузы нашей огромной России», — написал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, значимость подобных военно-патриотических сборов неоценима, особенно для подготовки будущих защитников Отечества. Именно поэтому, необходимо к этим сборам относиться с особой тщательностью и преданностью, так как они играют ключевую роль в формировании патриотических ценностей.

«Мы гордимся нашей молодежью, которая стремится к служению своей Родине, и поощряем подобные инициативы, направленные на формирование гражданской позиции и патриотического сознания. Важно, чтобы молодые люди осознавали свою роль в обеспечении безопасности и защите интересов всей страны», — прокомментировал Глава субъекта.

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