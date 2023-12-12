Для участия в конкурсе приглашаются художники, скульпторы, архитекторы, студенты и выпускники архитектурных и художественных учебных заведений, а также простые граждане без художественного образования. Участником может быть как один автор, так и авторский коллектив.

Прием заявок уже стартовал и продлится до 25 февраля 2024 года. Заявки и эскизы направлять в Министерство культуры Ингушетии по адресу: г. Магас, проспект И. Зязикова, 16А, или на электронную почту oomkri@mail. ru. Телефон для справок: 55-42-25.

Подробная информация на сайте https://mincultri. ru/министерство-культуры-республики-ин-43/.