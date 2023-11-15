В Ингушетии проходит религиозный форум по укреплению межнациональных отношений

Мероприятие организовано при поддержке регионального министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации. Проводится оно в рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма» госпрограммы региона «Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

В форуме принимают участие представители исламского духовенства Москвы, Санкт-Петербурга, Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Татарстана, а также ФАДН России. Помимо этого, мероприятие посетили депутаты республиканского парламента, представители органов власти и секретари антитеррористических комиссий муниципалитетов.

Сегодня в рамках конференции, которая разделена на две секции, проходит семинар для молодежи на тему «Профилактика террористических и экстремистских проявлений в образовательном учреждении, а также противодействие их идеологии». Спикерами выступают религиозные деятели как из Ингушетии, так и из других субъектов страны

Также запланирован круглый стол в НТРК «Магас», где будет обсуждаться вопрос о роли религиозных деятелей в укреплении межнациональных и межконфессиональных связей.

Отмечается, что завтрашняя программа мероприятия включает в себя встречу с представителями органов государственной власти, после чего состоится закрытие форума.