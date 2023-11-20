Сельское хозяйство

В Ингушетии проходит уборка поздних яровых культур

0

В Минсельхозе Ингушетии с директорами госпредприятий обсудили ход уборки поздних яровых культур, картофеля и овощей.

Отмечается, что в настоящее время продолжается уборка поздних яровых культур: кукурузы, подсолнечника, сои, картофеля и овощей.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минсельхозе республики, кукурузы с общей уборочной площади 20 603 га убрано 14 503 га, намолочено 62 463 тонны при средней урожайности 43 ц/га. Картофеля по структуре уборочной площади всего 1359 га, из них убрано 1 335 га, валовый сбор составил 30 125 тонн при средней урожайности 240, 5 ц/га. Овощей открытого грунта убрано 511 га, валовый сбор составил 8 161, 8 тонн, средняя урожайность составила 183 ц/га.

Что касается масличных культур, то подсолнечника убрано 2 114 га, валовый сбор 2 325, 4 тонны при средней урожайности 11 ц/га, рапса — 1250 га, валовый сбор 1375 тонн при урожайности 11 ц/га.

«Для проведения уборочной кампании привлечено 592 единицы техники. Необходимый объем горюче-смазочных материалов для проведения сезонных полевых работ имеется в наличии в полном объеме», — подчеркнули в Минсельхозе региона.

В рамках совещания в аграрном ведомстве республики также обсудили мероприятия по борьбе с мышевидными грызунами, проводимые в хозяйствах Ингушетии, а также ряд организационных вопросов, касающихся деятельности ГУПов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии собрали более 100 тонн гуманитарной помощи для Палестины
Премьер Ингушетии поздравил работников транспортной сферы с профессиональным праздником
Лучники из Ингушетии стали призерами турнира «Битва стрел» в Махачкале
Жительнице Ингушетии восстановили трудовые права после вмешательства УПЧ по региону
В Ингушетии провели профилактическую беседу со школьниками о вреде наркомании
Ингушские каратисты завоевали три медали на первенстве мира
В лесах Ингушетии отменен особый противопожарный режим
Ингушские борцы стали призерами всероссийского турнира во Владикавказе
Школьники Ингушетии посетили с экскурсией НТРК «Магас»
Предпринимателей Ингушетии приглашают к диалогу о развитии информационных технологий
Ингушский борец вольного стиля Исмаил Ханиев завоевал «серебро» на всероссийском турнире в Дагестане

Главное

Яндекс.Метрика

 