В Ингушетии проходит уборка поздних яровых культур

Отмечается, что в настоящее время продолжается уборка поздних яровых культур: кукурузы, подсолнечника, сои, картофеля и овощей.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минсельхозе республики, кукурузы с общей уборочной площади 20 603 га убрано 14 503 га, намолочено 62 463 тонны при средней урожайности 43 ц/га. Картофеля по структуре уборочной площади всего 1359 га, из них убрано 1 335 га, валовый сбор составил 30 125 тонн при средней урожайности 240, 5 ц/га. Овощей открытого грунта убрано 511 га, валовый сбор составил 8 161, 8 тонн, средняя урожайность составила 183 ц/га.

Что касается масличных культур, то подсолнечника убрано 2 114 га, валовый сбор 2 325, 4 тонны при средней урожайности 11 ц/га, рапса — 1250 га, валовый сбор 1375 тонн при урожайности 11 ц/га.

«Для проведения уборочной кампании привлечено 592 единицы техники. Необходимый объем горюче-смазочных материалов для проведения сезонных полевых работ имеется в наличии в полном объеме», — подчеркнули в Минсельхозе региона.

В рамках совещания в аграрном ведомстве республики также обсудили мероприятия по борьбе с мышевидными грызунами, проводимые в хозяйствах Ингушетии, а также ряд организационных вопросов, касающихся деятельности ГУПов.